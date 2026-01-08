Il caso del giorno è la foto della sparatoria a Minneapolis, evento dove un membro di ICE, la “milizia anti-immigrazione” iperattiva sotto Trump ha, eccependo legittima difesa, sparato addosso a Renee Nicole Good, poetessa e membro della comunità locale, causandone la morte sul posto.

La donna era presente secondo testimonianze locali sulla scena del raid dell’ICE a sud di Minneapolis in qualità di osservatore legale, ovvero un volontario che monitora la polizia e le forze di sicurezza durante proteste e operazioni agendo come moral suasion per evitare eccessi ed escalation, mentre secondo controparte (teoria sposata dal Presidente Trump) l’agente avrebbe agito per legittima difesa sentendosi minacciato e a rischio di essere investito.

Lasciando la ricostruzione agli inquirenti possiamo evidenziare l’inizio della diffusione di versioni manipolate di video ed immagini.

Spunta blu MAGA pubblica prima fake foto della sparatoria a Minneapolis

Nel video originale si vedono due uomini a volto coperto che si avvicinano all’automobile della vittima. Uno degli uomini si avvicina al finestrino aperto lato conducente, e la donna prima arretra e poi avanza per impedire l’accesso alla vettura.

Un terzo agente di fronte alla macchina, che stava filmando la scena, nel momento in cui la macchina dopo aver arretrato riparte ripone il cellulare, estrae una pistola e apre il fuoco tre volte.

Gli agenti di ICE addurranno che la macchina stava per colpire l’agente e quindi questo avrebbe sparato per legittima difesa.

La dinamica è tutt’ora in corso di verifica, ma le immagini sono abbastanza chiare per quanto attiene l’esame di quanto pubblicato su X.

Alle ore 10:16 un account “spunta blu”, sedicente “Moschettiere MAGA” (logo che indica gli ultrafan del Presidente Trump) pubblica una foto completamente inscenata che reimmagina la scena in modo decisamente più favorevole nella ricostruzione ad ICE.

Nella foto alterata appare un solo uomo a viso scoperto e disarmato che guarda corrucciato la Good.

Ma la foto presenta una serie di grottesche anomalie. In primo luogo la figura femminile, che somiglia solo in modo passabile a Renee Good, sbuca dal posto del passeggero e la vettura sembra guidarsi da sola.

Sullo sfondo compare una casa comicamente priva di finestre e porte, che sembrano bidimensionali oggetti di scena dipinti su di un muro: in terzo luogo il “bonario agente” ha una divisa completamente diversa da quella usata dagli agenti reali e le gomme della vettura sembrano di un materiale plastico e deformato, quasi sciolto.

Si tratta come evidenziato da BBC Verify dei limiti dell’intelligenza artificiale, spesso come in questo caso usata per “abbellire” eventi e dimostrando perché le sanzioni irrogate dall’Unione Europea ad X risultano motivate dal fatto che il social è diventato uno strumento di diffusione di simili creazioni.

