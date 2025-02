Ci segnalano i nostri contatti una serie di condivisioni di uno “spaventoso insetto” con invito a cliccare per scoprire cosa lo rende davvero così inquietante. Si tratta del solito caso di allarmismo a scopo di clickbait, un mezzuccio per ottenere click facili e condivisioni.

Il perché lo abbiamo appurato più volte negli ultimi anni, ovvero nel 2016, nel 2017 e nel 2018.

La foto appartiene ad un un insetto tipico delle Americhe, una categoria nota come Triatominae responsabile della malattia di Chagas, detta appunto Tripasonomiasi Americana.

Lo spaventoso insetto che vi spinge a cliccare sul link

Esistono le Triatominae? Sì, esistono, ma la malattia di Chagas è endemica in America Latina, diffusa nei vicini USA, ed è estremamente improbabile imbattersi in un insetto simile da noi.

Va ricordato come la possibilità di contrarre la malattia da un singolo insetto sia secondo il CDC estremamente bassa, con la CNN che riporta studi che la quantificano da una possibilità su 900 ad una su 4000.

Possiamo quindi affermare che, al momento, l’Italia non rientra tra le zone dove la malattia di Chagas è endemica ma che comunque è cosa saggia, in casi di dubbio, rivolgersi con fiducia al proprio medico curante (specie se voi o vostri congiunti avete viaggiato in quelle zone, o temiate di essere venuti in contatto con insetti “di importazione” in qualche modo) con risolutezza e senza allarmismo.

Possiamo confermare che gli scenari descritti in molte condivisioni dell’insetto misterioso apparso nelle case italiane e pronto a “defecarvi in bocca” al momento sono scenari creati per puro allarmismo.

