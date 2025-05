Ci segnalano i nostri contatti due articoli gemelli che descriverebbero le “nuove leggi di Salvini” contro le coppiette ai semafori e le imprecazioni, “previste dal Codice della Strada”.

Si tratta dell’incessante e assurdo stillicidio di fake news nato dai clickbait sul Codice della Strada, filone che prevede multe per i “luridi” che non puliscono la macchina, multe per “l’obbligo di stufa” e dolorose e inventate storie a base di ipotetici personaggi privati della patente per aver mangiato un hamburger al McDonald’s (dopo aver assunto però svariati farmaci…)

Le “nuove leggi di Salvini” contro le coppiette ai semafori e le imprecazioni non esistono

Nella prima storiella, perché di storie inventate si tratta, si parla di una vera e propria “rivolta degli automobilisti” (di cui ovviamente nessuno aveva mai sentito parlare prima di questo momento) perché i semafori ora per legge sarebbero muniti di telecamere in grado di controllare se gli automobilisti (maschi) stanno palpando le cosce della passeggera (donna) “togliendo una mano dal volante”, giustificando il ricorso ad una storiella assurda basata sul becero stereotipo del “pappagallo all’italiana” con la necessità di tenere ambo le mani sul volante.

Ignorando che il T-RED esiste da anni e di certo non può spingersi a ritrarre il contenuto dell’abitacolo, ma la violazione del passaggio al semaforo, purché debitamente segnalato.

Escludendo quindi il caso della “telecamera nascosta anti coppiette”.

Nella seconda una clickbait parla di multe da 5000 euro perché si impreca, nuovamente tirando in mezzo l’incolpevole T-RED, che peraltro non registra audio, per poi rivelare alla fine che si parlava degli obblighi di sportività dei piloti agonistici, ma in modo assai confuso per giustificare la clickbait.

