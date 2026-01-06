Le foto dell’arresto di Maduro ispirate da “Una notte da Leoni” sono prodotto dell’AI

Ci segnalano i nostri contatti delle foto dell’arresto di Maduro che hanno qualcosa di familiare. Si vedono infatti una serie di soldati che posano dinanzi all’ormai ex presidente del Venezuela Nicolas Maduro in pose che ricordano la saga cinematografica “Una notte da Leoni”, road movie dedicato alle avventure di un gruppo di squinternati amici.

Perché si tratta di una serie di foto create con l’AI a scopo satirico che richiamano espressamente la saga.

Non è la prima volta che la satira colpisce Maduro: abbiamo visto recentemente un articolo di satira dichiarare lo stesso intrappolato in eterno loop in cui l’ICE, l’Agenzia Anti-Immigrazione iperattiva sotto il perido Trump continua a reimpatriarlo in quanto “pericoloso narcotrafficante”, Trump continua a catturarlo in quanto presidente da deporre e Kennedy Jr. cerca di intercettarlo per “chiedergli un po’ di fumo buono”.

Questa volta l’obiettivo è più facile: TikTok stesso flagga il contenuto come “generato con AI”, in base ai “watermark invisibili” contenuti in ogni contenuto elaborato dall’intelligenza artificiale.

Il tutto in un sistema che abbiamo visto deteriorarsi dopo l’arrivo dei sistemi di generazione immagini e video di ultima generazione.

