Il post di Maduro rimpatriato per sbaglio in Venezuela è satira

Ci segnalano i nostri contatti una card con Maduro rimpatriato per sbaglio in Venezuela. Secondo la card l’ICE, il dipartimento per la sicurezza delle frontiere iperattivo sotto la presidenza Trump in una serie di deportazioni di massa avrebbe deciso che Maduro, in quanto sospetto narcotrafficante e criminale era un perfetto candidato per il rimpatrio forzato.

Si tratta però di di una notizia di un portale di satira.

Il post di Maduro rimpatriato per sbaglio in Venezuela è satira

Il post contiene un rimando alla notizia di satira pubblicata su The Hard Times, e prosegue dichiarando che invece Robert Kennedy Jr. avrebbe risposto all’ICE chiedendo se Maduro prima del rimpatrio potesse passargli un po’ “di fumo buono”.

Si tratta infatti di un giornale autodescrittosi come Satira Punk e che contiene solo notizie parodia e satiriche.

Sostanzialmente, il Lercio di oltreoceano che anche di fronte ad un evento che storicamente ci riporta a momenti più preoccupanti del secolo passato trova il momento perfetto per ridere.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

