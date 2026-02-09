Ci segnalano i nostri contatti una bizzarra teoria del complotto che vuole l’attuale sindaco di New York Zohran Mamdani figlio di Epstein, il magnate morto suicida e implicato in una serie di scandali sessuali che tutt’ora scuotono gli USA

Si tratta della solita campagna di ragebait complottista basata sul copione che abbiamo visto più volte e con risultati ancora più deliranti, come la teoria di Obama nipote di Adolf Hitler ed Eva Braun e possessore di un UFO nazista e Angela Merkel amica di infanzia di Theresa May allevata dai Poteri Forti.

Una assurda campagna clickbait basata sul fatto che se vuoi rendere antipatico un personaggio devi attribuirgli parenti odiosi.

L’assurda teoria del complotto di Zohran Mamdani figlio di Epstein

Mira Nair, regista e madre di Mamdani, è stata effettivamente sposata due volte, e la prima con un certo Mitch Epstein, professione fotografo, il quale non ha alcuna parentela col più famoso (o infame, a seconda dei punti di vista) Jeffrey Epstein.

Il matrimonio con Mitch Epstein è durato otto anni, dal 1981 al 1989, e la Nair si è risposata con l’accademico, divulgatore, ricercatore e commentatore politico Mahmood Mamdani nel 1991. Dalle loro nozze è nato Zohran Mamdani, a Kampala in Uganda: la famiglia si è poi spostata in Sud Africa e New York.

Semplicemente, a meno che di postulare una gravidanza di due anni, Zohran Mamdani non può essere figlio di Mitch Epstein, il quale a sua volta non ha alcuna parentela con Jeffrey Epstein ed essendo figlio di una cineasta nata in India e un sociologo e accademico nato a Bombay e di cittadinanza Ugandese è un cittadino americano naturalizzato, e come tale ad esempio non può candidarsi come Presidente degli USA.

Possibilità che gli sarebbe paradossalmente aperta se la fake news fosse vera.

Non è la prima volta che il mondo del complottismo cerca di creare improbabili collegamenti tra Mamdani e gli “Epstein Files”: abbiamo già visto come da una menzione nel carteggio di Epstein in cui Peggy Siegal, all’epoca addetta alle PR di Epstein, sostanzialmente stroncava l’ultima fatica cinematografica di Mira Nair siano nate delle foto con AI del “Piccolo Mamdani con Epstein”.

La stessa lettera torna in questa assurda teoria del complotto.

