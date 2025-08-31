L’altro bollo da 77 euro voluto dalla Meloni non esiste
Ci segnalano i nostri contatti un articolo il cui titolo parla di un “bollo da 77 euro voluto dalla Meloni”. Ben due errori nello stesso titolo, prodotto da un circuito non nuovo a simili operazioni che già nel titolo cela il segreto.
Non esiste alcun bollo da 77 euro, neppure uno voluto dalla Meloni. Parlarne su una testata dedicata alle auto con le parole “sarai ancora più furioso” denuncia lo scopo di tutto.
Ragebait, testo costruito apposta per suscitare sentimenti di rabbia e condivisioni virali.
L’altro bollo da 77 euro voluto dalla Meloni non esiste
Ovviamente si parla in realtà della marca da bollo, fisica e virtuale, da apporsi sulle fatture senza addebito IVA di importo superiore a 77,47 euro.
Non c’entra la Meloni, il “bollo auto” viene tirato nel mezzo per semplice assonanza sul bollo.
Con le fatture elettroniche semplicemente non c’è un originale cartaceo su cui incollare i bolli ed essi vanno acquistati in formato telematico periodicamente mediante il servizio Fatture&Corrispettivi, ma non esiste alcun “nuovo bollo”.
L’assurdo gioco di parole nell’articolo giustifica il solito fenomeno del SEO Stuffing: parole chiave virali in libertà buttate in un testo volutamente lungo e prolisso che sembra quindi pregiato e degno di esame.
Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o
con una donazione PAYPAL.