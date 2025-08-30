Ci risiamo: un noto circuito di notizie ci riporta la “tassa nascosta” della legge che obbliga a fare la revisione auto ogni anno. Si tratta, come al solito, di un caso palese di clickbait.

Una tipologia di non-notizia che conosciamo, purtroppo, benissimo.

Esiste una legge che obbliga a fare la revisione auto ogni anno? No

Ancora una volta la parola chiave è SEO Stuffing.

Si prende una questione virale, e si compone intorno ad essa un lunghissimo articolo. Ovviamente, più lungo questo è più sembrerà ragionato, ben composto e viralizzabile, degno di comparire su Google News.

Dopo una lunga serie di giustificazioni il finale: il riferimento è ad una proposta al vaglio dell’Europarlamento, e in quanto proposta che potrebbe anche mai concretarsi nel corso della vita dei presenti, per avere revisione annuale per i soli veicoli ultradecennali.

Ovviamente chiedere, come fa l’articolo nel finale, di discutere qualcosa che ancora non è che proposta dopo aver presentato quel qualcosa come una “tassa nascosta” serve per creare l’effetto noto come ragebaiting: stuzzicare il pubblico per avere condivisioni e commenti.

