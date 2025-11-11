La storia del padre che urla alla moglie perché i figli sono nati di colore è creata con AI

Ci segnalano i nostri contatti un video con padre che urla alla moglie perché i figli sono nati di colore, implicando una storia di tradimenti che si riflettono inevitabilmente in commenti misogini e razzisti.

Commenti che sono generati da una ragebait, un post creato apposta per solleticare i più bassi istinti dello spettatore.

La storia del padre che urla alla moglie perché i figli sono nati di colore è creata con AI

Il video dura 15 secondi e mostra un padre bianco e biondo che ha uno scatto di rabbia davanti ad una moglie in lacrime con due bambini di colore.

Ma come si può notare dal fatto che gli occhi del padre sono due fessure nere, le mani dotate di dita tentacolari a forma di salsiccia e sullo sfondo ci sono prese elettriche che fisicamente non funzionano, il video è creato integralmente con AI.

Del resto, il nome del canale TikTok, ovvvero br_ai_ded poteva far suonare un piccolo campanello di allarme, sommato al fatto che il canale viene definito come “intrattenimento” ed è composto esclusivamente di video creati con AI, e segnalati come tali, di cui la maggior parte contengono mariti violenti e arrabbiati che insultano e minacciano mogli fedifraghe.

Si tratta dicevamo di ragebait, contenti creati a bella posta per suscitare reazioni di rabbia, rancore e bassi istinti il cui scopo ultimo è dominare l’algoritmo social, che premia ogni genere di interazione a prescindere dalla qualità.

Sostanzialmente, un video di fact checking ben ragionato, esplicato ed esaminato, all’occhio dell’algoritmo, vale meno di un video di due minuti creato con l’Intelligenza Artificiale (la cui proliferazione è sotto gli occhi di tutti) e venti commenti all’insegna di “Vergogna brutta tro*ia abbasso i ne**i viva la razza bianca superiore!!” valgono più di un commento educato, civile e non razzista.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

