La risposta di Papa Leone XIV alla lettera del Presidente del Burkina Faso è il sequel di una fake news creata per mezzo dell’AI. Il suo scopo è semplice: dare credibilità ad una fake news inventando che essa abbia dispiegato effetti.

Abbiamo già visto come, per motivi misteriosi e ignoti, il Presidente del Burkina Faso è recentemente diventato uno dei personaggi più usati nella propaganda “Doppelganger”, una sorta di allucinato guerrigliero pronto a imprigionare donne francesi in lacrime “mandate dalle ONG” dopo averle umiliate in una gogna pubblica contrapponendo l”orgoglio africano alla malvagità dell’Europa”, e pronto a lanciare staffilate e strali al Santo Padre in messaggi deepfake.

Il passo successivo è immaginare che il Papa non solo abbia risposto, ma si sia sottomesso alla maschia potenza del “Leader Rivoluzionario africano”, per “genuflettersi in segno di pentimento” e implorare il perdono dell’Occidente tutto, dichiarando di aver quindi letto e accettato la lettera, come riportato da un post Facebook e un video YouTube.

Lettera che non esiste come non esiste la risposta.

La risposta di Papa Leone XIV alla lettera del Presidente del Burkina Faso (che non esiste)

Il video è infatti l’ennesimo deepfake, spezzoni video del Papa nella sua udienza pubblica del 12 maggio dove il labiale e la voce sono stati inseriti dall’Intelligenza Artificiale con riferimento alla prima lettera, anche essa creata con le stesse modalità in un botta e risposta virtuale.

Abbiamo già ricordato come lettere, encicliche e comunicazioni dei Papi sono riportate sul sito Vatican.Va e Vatican.News: in esse non vi è alcuna traccia della replica al Presidente Traore.

Si tratta dunque di un evidente fake: come Traore sia diventato un personaggio-macchietta della propaganda filorussa e antioccidentale ed antieuropea, al momento non è noto.

