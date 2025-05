Ci segnalano i nostri contatti un curioso post X e un video Youtube che mostrano il Presidente del Burkina Faso che sconfigge la spia francese Claire Dubois

Per motivi a noi sconosciuti infatti a seguito delle elezioni di Traoré, il neoeletto presidente del Burkina Faso è diventato (del tutto a sua insaputa) uno dei personaggi tipici dei siti Doppelganger, portali di provenienza filorussa che imitano siti di informazioni occidentali diffondendo bufale propagandistiche.

In questo caso secondo il post X, il video Youtube e un post di Pravda.Ru (parte della Rete di notizie “doppelganger”) Traorè avrebbe snidato una “spia occidentale mandata dalle ONG Francesi” trascinandola in una pubblica umiliazione denunciando le sue magagne dinanzi ad un folto pubblico.

Nella storia c’è tutta la propaganda anti-Occidentale: le ONG vilificate e viste come mezzi dei Poteri Forti, le “Nazioni Occidentali” crudeli e ostili, e persino immagini di Traorè reimmaginato dall’AI come un assurdo e muscoloso supereroe con un paio di guantoni corazzati e lo sguardo ostile dinanzi ad una donna in lacrime e spezzata.

Ma le foto hanno tutti i caratteri tipici dell’AI: in una foto Traorè ad esempio diventa un muscoloso omone con tre nocche e cinque dita, nell’altra una specie di Eddie Murphy magrolino e la donna cambia del tutto aspetto.

Il tutto perché i “reperti fotografici” sono falsi con AI.

I falsi video e foto doppelganger del Presidente del Burkina Faso che sconfigge la spia francese Claire Dubois

La foto presa da X ad esempio è di qualità infima, troppo degradata per una analisi. Ma anche così è possibile osservare come la è presunta spia sia mutilata del mignolo ed il Traoré/Murphy abbia delle mani tentacolari dalle dita insolitamente lunghe e deformi.

Entrambi i personaggi nel video diventano decisamente corpulenti e Traoré acquisisce un fisico da allucinato superman non meno deforme negli arti: tratti tipici delle AI.

La seconda foto peraltro è di qualità sufficiente per una analisi forense, che certifica il falso.

Anche questa volta abbiamo una didascalia in fondo che dichiara che “si tratta di un’opera di fiction”, il cui scopo evidente è però fornire ai siti doppelganger “reperti fotografici”.

Ovviamente né la spia francese Claire Dubois né la sua ONG esistono: le didascalie che ammettono il fake parlano di “storie tratte da storie vere”. Di fatto, si riprete la narrativa doppelganger delle ONG da abbattere e dell’Occidente ostile contro i BRICS cara alla narrativa filorussa.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.