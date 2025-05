Il (falso) discorso del Presidente del Burkina Faso a Papa Leone XIV: Traoré diventa idolo del complotto

Per motivi imperscrutabili, l’attuale presidente del Burkina Faso è diventato idolo di tutti gli “antisistema”, tanto da inventare un Presidente del Burkina Faso a Papa Leone XIV.

Discorso dapprima scritto con la solita “letterina al Popolo della Rete“, nello stile di quelle attribuite a personaggi come Vladimir Putin e “la fantastica presidente messicana” e poi incarnato dal solito video deepfake creato integralmente con l’Intelligenza Artificiale e diffuso nonostante gli alert di YouTube che evidenzino la natura di “contenuto sintetico”.

La lettera ha tutti i capisaldi delle teorie del complotto vintage: il presidente Traoré viene descritto nella lettera come un uomo del popolo verace e sanguigno che non ha “costose ambasciate” ma scrive dalle favelas per imporre al Santo Padre di unirsi ai figli dell’Africa per combattere gli interessi dell’Europa cattiva (incarnati dai colonizzatori francesi), la “kasta”, Bruxelles e i “pacifinti”.

Ovviamente si tratta del solito fake costruito ad arte in funzione antieuropeista, cooptando a sua insaputa Traoré come nuovo portavoce degli “antisistema-doppelganger“.

Sui social reali della presidenza del Burkina Faso appare invece un post di congratulazioni in cui Traorè esprime i suoi migliori auspici per un buon pontificato dichiarandosi certo che il Papa lavorerà “per la sicurezza e la pace”.

Come al solito in questi tempi postmoderni di AI, dopo la creazione del finto discorso, lo stesso è stato inserito in un video deepfake basato su un precedente intervento col labiale e le voci rifatte con l’intelligenza artificiale.

L’autore lo presenta infatti, ma molto in fondo tra le didascalie come

a fictionalized political drama inspired by real events and the revolutionary spirit of Africa. It imagines what a courageous African leader might say to one of the most powerful religious figures in the world.