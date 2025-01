La nuova multa per auto sporca nel “Codice della Strada della Strage” non esiste

La nuova multa per auto sporca nel “Codice della Strada della Strage” non esiste: non è nuova, non è una multa esistente, e non è stata introdotta nel nuovo Codice della Strada, epicentro ormai di una serie di grottesche bufale acchiappaclick e acchiappa rabbia.

La rabbia, sappiamo bene, è uno dei meccanismi principali dei Social e sfugge per natura alla razionalità. Chi vuole credere alla bufala della Tachipirina e vigile in attesa, alle multe per auto sporca, puzza di piedi, alle multe “per gli automobilisti che vanno a piedi”, per chi non ha sacchi dell’immondizia in macchina e alla storia del povero automobilista “multato per un panino al McDonalds” (possibilmente dopo aver fumato una intera piantagione di marijuana), lo farà perché refrattario alla logica.

Lo farà perché in cerca di un motivo per arrabbiarsi, oppure, e ci è capitato, convinto di poter “far arrabiare” il pubblico e rovesciare governi una bufala condivisa per volta, facendo il gioco di chi condivide per diventare virale. Come in questo caso

L’articolo sottopostoci confabula per righe e righe di “codice repressivo voluto da Salvini”, “Codice della Strage” e “regole antisporco”. Lo scopo, abbiamo visto più volte assieme, è riempire l’articolo di abbastanza parole virali per qualificarsi sui motori di ricerca.

La “giustificazione” in fine articolo?

Se si parla di uno “strato di sporco tale da nascondere la targa”, allora si potrebbe secondo l’articolo essere multati.

Non un caso di accademia: un caso di clickbait.

