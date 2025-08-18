La “Legge ufficiale che bandisce le auto nere” è un caso di clickbait: una variante del SEO Stuffing che abbiamo visto spesso tornare su determinati circuiti di notizie.

Si tratta di un incrocio tra la caccia alla parola chiave del momento (il “SEO Stuffing“) e la raccolta degli “stupidari di leggi strane dal mondo”. La chiave, come in questo caso, è sempre la stessa: si prende una “legge strana” da un posto del mondo a caso, la si descrive come una “legge ufficiale” parlando in lungo e in largo del Codice della Strada, e solo dopo si rivela da dove salta fuori.

In questo caso si tratta di una norma attribuita all’allora presidente Turkmeno Gurbanguly Berdymukhammedov (attualmente gli succede il figlio Serdar, che ha comunque preservato un ruolo rilevante per il padre), che avrebbe bandito l’import di auto nere dal 2015, richiesto ai pubblici dipendenti di usare solo auto bianche dal 2017 per poi estendere tale obbligo agli abitanti della capitale, con testimonianze di persone pronte a lamentare il fatto che ridipingere un’auto, con uno stipendio basso, costituisce un grave problema.

Il motivo oscilla dal fatto che “le auto bianche portano bene” all’idea che nel clima desertico le auto nere danneggino l’estetica.

Si tratta dunque di una “legge folle” sì, ma non italiana, ed abbiamo già visto nello stesso circuito raccolte di “leggi folli dall’estero“, pubblicate con la località di provenienza solo in fondo, e sovente anche senza un preventivo fact checking.

