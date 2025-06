Ci segnalano i nostri contatti una improbabile norma che vieta di guidare auto nere da domenica, “confermata dal Ministero dei Trasporti”.

Ovviamente si tratta di un fake news, anzi di una fake news a catena. Il tentativo di importare la bufala delle auto nere vietate nello Stato del Colorado (USA) in Italia, peraltro errando la traduzione o modificandola in modo che la fake news ne risulti ancora più spaventosa.

Non esiste alcuna norma che vieta di guidare auto nere da domenica (né qui, né altrove)

Il testo infatti, dopo aver abusato della già vista tecnica del SEO Stuffing, ovvero redigere un testo lunghissimo che sostazialmente si presenta ripetitivo e creato solo per esporre una serie di parole chiave virali ci rivela che sì, si parla del Ministero dei Trasporti, ma di un immaginario Ministero dei Trasporti USA che avrebbe deciso che in Colordo non si possono guidare auto nere di domenica.

Il passaggio da “non si possono guidare auto nere di Domenica” a “da domenica dovete ridipingere le vostre auto” è, ovviamente, dovuto al bisogno di creare un clima di terrore clickbait.

Ma attenzione: se bufala è che in Italia non si possono guidare auto nere, è bufala che non si possa farlo in Colorado.

Una bufala arcinota che fa parte del filone delle “leggi pazze”, raccolte di presunte norme assurde da tutto il mondo. Scopriamo infatti che in Colorado non è mai esistito un simile divieto.

La cosa più simile è la chiusura settimanale obbligatoria: in Colorado le rivendite di auto sono tra gli esercizi obbligati a chiudere la domenica per concedere il giorno festivo ai lavoratori: elenco nel quale, restando nell’automotive, non rientrano meccanici e autoricambi, probabilmente per consentire ad un abitante del Colorado in vena vacanziera di riparare il proprio veicolo.

In ogni caso, ci sono due bufale al prezzo di una.

