La frase mai detta di Soros che vuole eliminare gli over 65 per fare posto agli extracomunitari

Ci segnalano i nostri contatti una card su X con una frase del magnate George Soros che vuole eliminare gli over 65 per fare posto agli extracomunitari.

Si tratta ovviamente di una fake news, una falsa affermazione sulla falsariga di Pasolini che scrive ad Alberto Moravia e Alberto Sordi citando i tormentoni dei Guzzanti in una sgrammaticata lettera da teledipendente, Pertini violento e rissoso cavernicolo che minaccia i politici “con mazze e pietre” urlando e sbavando ad una “famosa manifestazione per la pace” e Tucidide che cita tormentoni novax.

La frase mai detta di Soros che vuole eliminare gli over 65 per fare posto agli extracomunitari

La frase non è mai comparsa in alcuna raccolta di discorsi del magnate.

Compare per la prima volta nel 2020, direttamente in lingua italiana sui social.

E compare a due anni dalla diffusione di una teoria del complotto, entrata sinanco nella discussione politica e oggetto di un comunicato della Fondazione Open Society, secondo cui lo scopo finale di Soros sarebbe mettere in atto la c.d. “Sostituzione Etnica”, teoria del complotto nata nel XXmo secolo secondo cui i “Poteri Forti”, ovvero le presunte “Elite Globaliste che segretamente governano il mondo” vorrebbero cancellare i popoli delle “razze europee” per sostituirli coi popoli africani percepiti come moralmente deboli e facilmente dominabili.

Le Open Society Foundations lavorano in Italia da oltre un decennio, fornendo sovvenzioni a gruppi locali coinvolti in diverse questioni sociali, inclusa l’immigrazione. I nostri finanziamenti aiutano le organizzazioni che lavorano in Italia su tutti gli aspetti delle sfide poste dall’ immigrazione: assicurando che i rifugiati e i migranti siano trattati con dignità e umanità dalle autorità, esponendo e contrastando lo sfruttamento dei migranti in alcuni settori economici, sostenendo le comunità locali ospitanti e i volontari che forniscono servizi come lezioni di lingua.

Scrisse la Fondazione nel 2018, ottenendo come unico risultato una degenerazione social del dibattito, tra cui la falsa teoria di Soros pronto a fare “stragi di anziani” per ottenere l’invasione degli africani sottomessi descritti dallee teorie del complotto.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.