Un ricco filone dello slop è quello dei mendicanti del like, personaggi come il vecchietto che ha creato un sedia con una macchina da cucire che chiedono un like per le loro creazioni.

Personaggi che non esistono, creati dall’intelligenza artificiale per sfruttare i sentimenti del lettore.

La foto del vecchietto che ha creato un sedia con una macchina da cucire è creata con AI

Questi post sono l’evoluzione delle pagine dell’Amen vintage, dove foto di persone malate, bambini e altri soggetti “fragili” rubate da Internet venivano pubblicate con la richiesta di likes e preghiere.

Oggi non hai bisogno di rubare una foto, rischiando di essere scoperto, se puoi crearne una. Abbiamo così improbabili pastorelle che, al confine con la ragebait, chiedono “un like per dimostrare di essere più belle delle donne dello spettacolo”, immagini di bambini che creano bizzarre statue con bottiglie e sassi e in questo caso, un tenero anziano.

L’immagine che avete visto è stata chiaramente identificata da SightEngine come prodotto di Imagen, il sistema grafico di Google e presenta una serie di anomalie.

A voler prendere buona l’immagine non si capisce perché un vecchietto italiano dovrebbe avere una bandiera Ungherese o della città di Mittenwalde nel Brandeburgo e come facciano gli alberi a crescere sul tetto del suo garage.

E non si capisce perché l’anziano avrebbe tre dita per mano come una Tartaruga Ninja: tutti segnali di una manipolazione a mezzo AI.

Lo scopo finale? “Mendicare” like e condivisioni in abbondanza, gabbando l’algoritmo di Facebook per creare l’illusione di una pagina che crea contenuti di qualità altamente monetizzabili.

