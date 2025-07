La bufala “patente perquisita” perché è stato vietato il trasporto di passeggeri è il tipico terrorbait, clickbait applicata allo spaventare il letore per indurlo a cliccare e condividere. Parliamo ovviamente del solito articolo del solito circuito dedicato alla diffusione di simili “notizie”.

Notizie legate al Codice della Strada riscritto in modo creativo e clickbait. Si appresta l’arrivo di Ferragosto? Ecco arrivare una bufala a tema estivo che nella logica del SEO Stuffing imbastisce tutte le parole chiave vacanziere del momento parlando di “una vera mazzata” che impedirebbe alle famiglie di andare al mare in compagnia.

Ovviamente una fake news

La bufala della “patente perquisita”: nessuno ha vietato il trasporto di passeggeri

Sapete come funziona: un lunghissimo testo, spesso ripetitivo e inconcludente, il cui unico scopo è riempire parole su parole in modo che all’utente sia presentato un testo che, presentandosi come lungo, sembri pregiato e all’occhio elettronico dei motori di ricerca sembri degno di apparire nella sezione notizie.

Testo dove anche il semplice atto di rileggere è bandito: la “patente perquisita” è un evidente errore di battitura per “patente sequestrata”, ma parliamo comunque di portali che lavorano sulla quantità e non la qualità. Lo scopo non è quindi avere pezzi di qualità, ma il maggior numero di materiale cliccabile per primeggiare sui motori di ricerca.

Solo nel finale la bizzarra giustificazione che però vi spoileriamo: “in questo senso viene vietato il trasporto di passeggeri nel momento in cui si guida con il foglio rosa.”

Ovviamente anche i sassi sanno che il Foglio Rosa, nome colloquiale dell’Autorizzazione ad esercitarsi alla guida, consente la guida (e solo per esercitarsi) al fianco di un istruttore, persona di età non superiore a 65 anni, munita di patente valida per la stessa categoria per la quale è stato richiesto il permesso di guida, conseguita da almeno dieci anni ovvero valida per la categoria superiore, in grado di intervenire celermente.

Lapalissiano inoltre che l’istruendo potrà condurre passeggeri, di cui uno dovrà essere ovviamente l’istruttore e ovviamente solo nel sedile anteriore del passeggero, solo in tratti urbani e in visione diurna.

Mentre nel caso di esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizioni di visione notturna, effettuate con veicolo diverso da quello di un’autoscuola, da un titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, altra persona che non sia l’accompagnatore in funzione di istruttore (D.M. del 20/04/12)

L’attuale disciplina è migliorativa rispetto ad un passato in cui le esercitazioni in autostrada non erano ammesse, e consente di accumulare esperienza in situazioni controllate.

Non esiste quindi alcun “divieto stangata alla conduzione di veicoli con passeggeri”.

