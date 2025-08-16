Il video di Trump barcollante sul tappeto rosso di Anchorage è un estratto velocizzato: uno dei più vecchi trucchi della comicità prestato alla disinformazione.

Parliamo del video di un account “spunta blu”, accreditato Stratega Dem, che pubblica uno spezzone video in cui Trump barcolla visibilmente sul red carpet con una didascalia che invita “i dottori a spiegare la cosa”.

Un estratto di un video più lungo velocizzato per sembrare grottesco.

Il video di Trump barcollante sul tappeto rosso di Anchorage è un estratto velocizzato

Se prendi una scena qualsiasi e la velocizzi diventa buffa: le voci diventano voci acute e stridule e azioni normalissime diventano bizzarre e assurde. Dal minuto 1:35 sul video dell’evento pubblicato da Fox News e dal minuto 3:27 del video pubblicato da APT, che peraltro è lo stesso usato da MTN e velocizzato dalla spunta blu si può vedere Trump che lentamente e ieraticamente cammina lungo il tappeto rosso lentamente spostandosi sulla lunghezza e la larghezza.

Sono quindici secondi in tutto al termine dei quali Trump si ferma ad osservare qualcosa alla sua destra per applaudire.

Dopo circa un minuto, al minuto 2:28 (Fox News) l’oggetto misterioso si rivela essere Putin coi suoi dignitari e Putin si accosta per salutarlo.

Quindi nel video non velocizzato Trump si sposta per quindici secondi sul tappeto rosso, guardando alla sua destra, e si ferma per attendere l’arrivo di Putin.

Nel video modificato il tutto diventa uno spezzone di 4 secondi ripetuto per quattro volte e mezzo in un video da diciotto secondi, e viene rimossa la figura di Putin.

Il video manipolato è quindi una sorta di “vendetta vera” per le bufale di controparte, quelle in cui ricordiamo erano invece i repubblicani a dipingere, costantemente, Biden come un vecchio senile e affetto da visibile demenza, fisicamente imbelle e mentalmente assente.

O come le bufale elettorali basate su video editati che descrivevano Kamala Harris come una stupida oca non meno sciocca del “demente Biden” bisognosa degli auricolari di Obama nelle orecchie per suggerirle cosa dire senza mettere in imbarazzo se stessa e gli USA.

Ma due torti non fanno un diritto.

