Il video dell’italiano patriottico contro il maranza è un caso di ragebait: parliamo ovviamente di un video diffuso su X da un account “spunta blu”, concetto che abbiamo visto aver smesso da tempo di essere garanzia di veridicità dei contenuti postati ma solo della capacità dell’utente di pagare un canone mensile per maggiori visualizzazioni.

E, ovviamente, si tratta di un video del tutto decontestualizzato.

Il video dell’italiano patriottico contro il maranza è un caso di ragebait

Per essere precisi si tratta di un video del 2020 che ritrae un muratore inglese che acciuffa un individuo che fugge da un’auto incidentata, sospettato di averla rubata, e in inglese lo percuote selvaggiamente urlando cose come “Non sai che ci sono bambini?”

Altrettanto ovviamente siccome le targhe dei veicoli mostrati sono le tipiche targhe gialle inglesi, e siccome gli individui parlano inglese non si può trattare di un italiano che picchia i “maranza”.

Per capire perché la storia di un “giustiziere fai da te” inglese sia diventata la falsa storia dell’italiano patriottico contro il maranza dobbiamo capire due concetti: quello di ragebait, e quello di maranza.

Dicesi ragebait quel contenuto fake, alterato o presentato in modo erroneo creato apposta per suscitare sentimenti virali di rabbia, livore e indignazione che si traducono in condivisioni e click immediati, basandosi sul fatto che l’algoritmo social è per natura privo di etica e morale: premia il contenuto più diffuso a prescindere dalla sua qualità, eticità o veridicità.

Per quanto attiene il significato del termine “maranza”, esso è passato a causa di alcuni raduni avvenuti a Peschiera del Garda nel 2022 dall’indicare genericamente “giovani rissosi e sguaiati” all’indicare espressamente giovani di colore, arricchendosi di una connotazione fortemente xenofoba che vede nel “maranza” il simbolo dello straniero da scacciare.

Ci eravamo già occupati di video ritraenti persone di colore trasformati in “maranza attivi in Italia” e dediti ad azioni additate alla riprovazione pubblica: questo è lo stesso caso.

Inventarsi che ci sia stato uno scippo da parte di un “maranza” giustifica livori, rancori e condivisioni che la “banale” storia di una rissa inglese non avrebbe suscitato.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.