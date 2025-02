No, questi non sono maranza immigrati che distruggono un McDonalds a Firenze

Ci segnalano i nostri contatti un video con dei presunti “maranza” immigrati che distruggono un McDonalds a Firenze. La storia segue il filone tipico della ragebait nazionalpopolare.

Secondo la presunta narrazione infatti i soliti cattivi immigrati avrebbero lanciato una sedia colpendo un famiglia di Italiani peraltro con madre di famiglia invalida.

La narrazione è quella che segue il tipico filone ragebait delle “bufale del Doppio binario”, cavalcato anche da diverse spunte blu su X.

Secondo il filone del “doppio binario” i governi occidentali infatti tratterebbero gli immigrati, gli stranieri e le minoranze con spiccato favoritismo, punendo in modo feroce e immotivato le famiglie bianche cisgender per “punirle” del loro essere maggioranza.

I presunti “maranza di Firenze” compaiono infatti in un video Inglese della pagina “Spotted: Crawley”, le solite pagine che fanno da “ronda di quartiere”.

La didascalia riporta che nessuno si è fatto male nel video, e non cita la provenienza dei coinvolti, che per quanto ne sappiamo possono essere tutti nativi della cittadina.

Riscrivendo una narrativa alternativa in cui la storia è avvenuta a Firenze, i protagonisti sono immigrati e salta fuori una madre di famiglia ariana, italiana e pure disabile però la narrativa del “doppio binario” si ristabilisce, consentendo di avere commenti di odio verso “gli immigrati che vengono portati in Italia per bullizzare le donne disabili bianche protetti dalle istituzioni”

