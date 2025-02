Il video delle Pringles viste al microscopio è solo ragebait: potremmo chiuderla qui, ma converrà parlare del video nel dettaglio. Si tratta del solito spezzone su TikTok dedicato ai “segreti delle industrie alimentari”, in questo caso una pagina che per “proteggere” i bambini imbastisce un teatrino assurdo.

Una mano tritura delle Pringles e le piazza sotto un microscropio (di cui parleremo), e improvvisamente appaiono sullo schermo dei vermi e una musica di paura (nonché una figura umana che guarda con sussiego la scena) suggeriscono che è il momento di spaventarsi e provare rabbia perché un noto marchio sta avvelenando i nostri piccoli.

Ma si tratta, ovviamente di ragebait, un filone di fake news, e non solo, basato sul far cassa sulla rabbia della gente.

Innanzitutto, con un microscopio che è poco più che un giocattolo a basso costo venduto per piccoli esperimenti, reperibile ad esempio qui su Aliexpress, è impossibile arrivare a vedere i misteriosi vermicelli a quella risoluzione.

La figura umana sussiegosa è stata inoltre aggiunta: l’origine del video è la pagina TikTok justmicroscope che ha un formato alquanto bizzarro, ovvero mostra oggetti comunissimi intervallati da vermicelli insiuando che essi siano ovunque e in ogni cosa.

Altra forma di ragebait, e infatti altre pagine hanno esaminato il meccanismo, che abbiamo noi stesso visto in un caso dedicato alle “patatine del McDonald’s” e una variante “pandemica” in cui il microscopio giocattolo veniva messo all’opera per cercare il grafene nei vaccini.

Il meccanismo è lo stesso: la “manina” pone un alimento a caso (o una boccetta d’acqua spacciata per vaccino…) in un vetrino, la piazza in un microscopio giocattolo da una centinaio di euro scarsi e un taglio di regia fa partire l’immagine di vermicelli e altre creature prese da altri video (oppure sporcizia raccattata lì) millantando che grafene, insetti e creature misteriose vivano nei vaccini e nelle patatine.

E intanto voi cliccate.

