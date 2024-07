Ci segnalano i nostri contatti un video apparso su Facebook, ma pubblicato originariamente su TikTok che mostra patatine al McDonald’s piene di sporcizia e vermi.

Come ha dimostrato recentemente il TikToker Roman Kamburov, che ha riprodotto un video simile per dimostrare le tecniche utilizzate ma ha visto (non senza un certo contrappasso…) il suo video usato per diffondere bufale e disinformazione, creare simili video è facilissimo.

Questo video con le patatine al McDonald’s piene di sporcizia e vermi è inscenato

Partiamo dalle basi: il video proviene da un canale TikTok il cui unico scopo è mostrare “cose spaventose” in cibi in scatola di varie marche e di vari fast food.

Il tutto con un microscopio che definire un giocattolo è poco, reperibile ad esempio su Amazon come “microscopio biologico per bambini e adulti, principianti“.

Il microscopio diventa poco più che un oggetto di scena, e come ha dimostrato Kamburov, basta strofinarsi i campioni da esaminare sul maglione, inserire in un video tra una musica spaventosa e l’altra spezzoni con vermetti e filamenti affini alla teoria del complotto dei morgelloni per ottenere un video di grande impatto e viralità.

Questo video è quindi sicuramente inscenato, secondo le modalità descritte da Kamburov.

