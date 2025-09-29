Ci segnalano i nostri contatti un video con una hostess che rimprovera una passeggera in bikini, seminuda su un volo aereo, cercando di coprirla e sgridandola per le sue intemperanze. Video creato a tavolino per suscitare commenti in quanto fa parte di uno sketch comico e virale.

Sketch di una tipologia che abbiamo visto giusto recentemente.

Il video della hostess che rimprovera una passeggera in bikini è solo uno sketch comico

Nello sketch esaminato ieri un attore comico veniva ritratto aggirarsi per un aeroporto con un pollo arrosto dichiarandolo il suo “animale di supporto emotivo” per poi mangiarlo soddisfatto durante il presunto volo.

In questo sketch una avvenente passeggera in bikini decisamente adamitico viene invitata dall’assistente di volo a coprirsi con una copertina, suscitando una lite tra la seconda che invoca il senso del decoro e la passeggera che invoca la libertà di espressione e nega di aver visto cartelli all’ingresso che le impedivano di viaggiare in costume da bagno, scatenando una lite che coinvolge i passeggeri.

Lo sketch fa parte di una serie di gag del circuito Network Media is So Dramatic, accusato nei commenti su Facebook (ma ovviamente attivo anche su TikTok ed altri social) di creare volutamente contenuti infiammatori usando attrici ed attori avvenenti per capitalizzare sul loro fascino e congegnare storie volutamente ragebait, ovvero basate sul presentare situazioni che causano sentimenti di rabbia e fomentano discussioni per stimolare gli utenti a prendere le parti di uno degli attori e ricondividere.

Lo stesso portale presenta infatti video virali con storie come quella di un cameriere (ovviamente belloccio) che comincia a picchiare e rimproverare un uomo muscoloso ma con la barba da “biker” (quindi cattivo) che ha rubato la sedia di una donna incinta (ovviamente avvenente anche lei) esponendola al pericolo di cadere, un storia in cui l’uomo barbuto diventa invece un personaggio positivo che compra da mangiare ad una donna homeless ed una storia in cui l’attrice che nella storia in esame era una hostess viene ricastata in una donna viziata che cerca di impedire ad un bamino di sedere accanto a lei in aereo per non disturbarla e viene rimproverata aspramente da un soldato, simbolo di giustizia ed eroismo.

Il concetto di queste storie virali è quindi stimolare artificialmente liti e discussioni, con l’occasionale utente che le ricondivide per veritiere.

