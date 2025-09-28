L’uomo il cui animale di supporto emotivo è un pollo arrosto è un comico

Ci segnalano i nostri contatti un video che mostra un uomo aggirarsi per un aereoporto dichiarando che il suo animale di supporto emotivo è un pollo arrosto. Il personaggio entra con un pollo in un trasportino e comincia a mangiarlo.

L'”animale di supporto emotivo” è un animale domestico che viene “esentato” da alcuni divieti di accesso perché il suo scopo è garantire uno stato emotivo benefico ad un essere umano che senza la sua presenza soffrirebbe di documentati stati di ansia, panico o sofferenza psicologica.

Non è questo il caso: questo è lo sketch di un attore comico.

L’uomo il cui animale di supporto emotivo è un pollo arrosto è un comico

Parliamo del comico Benny Polizzi, attivo sui social (come TikTok) ed in esibizioni pubbliche noto per una galleria di sketch su temi base della comicità urbana come “lo scontro tra sessi” (con scenette di “uomini separati”, “catcalling ma educato”, con riferimento al gesto assai poco urbano di urlare apprezzamenti poco gentili a donne sconosciute e simili) e “la società moderna dove non esiste la comicità”.

Uno dei “personaggi” tipici dei suoi sketch è appunto il pollo arrosto esibito nelle occasioni più bizzarre, come in uno sketch dello scorso Natale dove il Pollo Arrosto diventa un sostituto del vischio come arredo natalizio.

Si tratta dunque dell’ennesimo sketch.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

