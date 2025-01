Il video della funivia in fiamme è stato creato con AI

Ci segnalano i nostri contatti un video che ritrae una funivia in fiamme, attribuito secondo YouTube ad Aspen e secondo la pagina stat.us.ai ad un luogo sconosciuto.

Già il fatto che si tratti della pagina stat.us.ai dovrebbe farvi venire in mente un dubbio. “AI” come in “AI”, artificial intelligence.

Il video presenta tutti i tratti di una creazione artificiale, e proviene da un canale Instagram dedito a contenuti virali creati con l’ausilio dell’intelligenza artificiale.

Esaminandolo si possono notare tutti i tratti caratteristici del genere, già visti nel video dei Freyar’s Birds e del “cucciolo di ghepardo salvato col massaggio cardiaco”, ovvero una massiccia serie di glitch grafici.

Guardate ad esempio la colonna portante della funivia, che appare essere raffigurata come una sorta di portale del tutto permeabile nel quale le figure umane svaniscono del tutto, riapparendo glitchate in altri punti della scena.

