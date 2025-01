Ci segnalano i nostri contatti un video Faceook contenente un “reel”, il video emotivo del video del cucciolo di ghepardo salvato col massaggio cardiaco davanti alla madre.

Video evidentemente creato con AI: sono tutti i segnali tipici del fenomeno. Ma c’è di più: abbiamo rintracciato la fonte.

Il video del cucciolo di ghepardo salvato col massaggio cardiaco davanti alla madre è creato con AI

Il video innanzitutto proviene dall’Instagram “”humanovsanimal” legato al canale YouTube “Historia IA”, canale tematico che, come avrete intuito, diffonde storie narrate e rinarrate con mezzo dell’Intelligenza Artificiale.

Oltre al cucciolo di ghepardo salvato col massaggio cardiaco abbiamo infatti un video immaginario dove una concorrente di un talent show si trasforma in una donna serpente e un video dove una bambina diventa un mazzo di fiori.

Se è assai più facile riconoscere i tratti di un video in AI quando la figura umana è ripresa direttamente (i visi sono solitamente un segnale), in questo video la cosa è resa più difficile dal fatto che le figure umane non sono in primo piano, ma lo sono le figure animali.

Ci sono però una serie di indizi: come per il video AI dei “Freyar’s Birds” o “Uccelli Mora”, le figure animali e umane talvolta perdono consistenza e sembrano attraversarsi e glitchare parzialmente.

L’audio è fuorifase rispetto al video, con suoni animali non corrispondenti alle azioni delle creature, e i salvatori umani tendono a cambiare fattezze e sembiante da una scena all’altra.

Come se la rivendicazione di “Historia IA” non fosse sufficiente, sono prove del fatto che si tratti di un video creato con AI.

