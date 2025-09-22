Ci segnalano i nostri contatti un video contenente immagini di frutta colorata da personaggi mascherati, con l’insinuazione che si tratti della prova che la frutta nel mondo contiene “pesticidi, OGM, ormoni e zucchero”

Si tratta di un prodotto dell’AI usato come cavallo di Troia per diffondere diverse teorie del complotto.

Il video della frutta colorata è un prodotto dell’AI

Ovviamente nessuno vende frutta dipinta, anzi nella scena in cui il personaggio principale “dipinge” dei pomodori essi scompaiono lungo la catena di montaggio secondo quanto abbiamo visto accadere in altri video basati sulla AI.

Si tratta di una aberrazione tipica dei video con AI, che confondono il momento in cui gli oggetti in scena dovrebbero essere rimossi.

Inoltre la didascalia riporta diverse teorie del complotto ed errori di chimica anche colossali: ad esempio lamentare la presenza di zucchero nella frutta significa non sapere cosa sia il fruttosio, e tirare fuori le teorie cospirative sugli OGM ci riporta ai tempi in cui gli stessi erano il bersaglio principale dei complottisti, prima che la Pandemia riportasse in voga l’antivaccinismo.

In conclusione si tratta di un video creato con AI che spinge teorie del complotto.

