A metà tra il ragebait e il clickbait, ecco che arriva la bufala creata con AI del terremoto al Parlamento Boliviano. Un breve video, frutto integrale dell’Intelligenza Artificiale, caricato ad una qualità abbastanza degradata per impedire una analisi da altri tool automatici ma con anomalie che non sfuggono agli strumenti dei social dove viene caricato ed all’occhio umano.

Video non a caso marchiato da TikTok stesso come “prodotto dell’AI”.

Il terremoto al Parlamento Boliviano è creato con AI

Nel video si vede un muro del parlmento crollare uccidendo sul posto diverse persone mentre nel finale due parlamentari identici di aspetto corrono in primo piano sull’inquadratura.

Le AI, come ben sappiamo, hanno ancora qualche problemuccio con dettagli specifici, come i dettagli di volti e arti, e quindi può capitare che nelle scene compaiano personaggi ripetuti o che i presunti parlamentari morti tra atroci sofferenze schiacciati dalle macerie non perdano una goccia di sangue.

Questo non impedisce, nel pieno stile della ragebait, l’apparizione di commentatori iracondi ed ebbri di desideri di violenza che, a forza di implorare che la strage (immaginaria ma per loro reale) si ripeta nel Parlamento Italiano ed all’Europarlamento sospingono il contenuto dando all’algoritmo l’illusione che esso sia di pregio e quindi commentato e condiviso.

Il video sembrerebbe fare riferimento al sisma di Marzo, che però non ha mietuto vittime in Parlamento, arrichito del dettaglio splatter e ragebait dei “politici morti” che, come visto, sa sempre suscitare i peggiori istinti del commentatore medio.

