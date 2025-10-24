La bufala del Ladro Ballerino immigrato era una di cui ci eravamo già occupati in passato, e che ora torna mescolandosi ad una delle più assurde e pericolose teorie del complotto: la teoria Incel.

Un account che usa immagini generate con l’IA per descriversi e che diffonde la suddetta teoria del complotto, rifacendosi ad essa esplicitamente nel titolo, mostra un “ladro ballerino” di colore che deruba una donna e balla.

Ma il presunto ladro è un comico e sono tutti sketch studiati a tavolino con attori e attrici.

Il ritorno della bufala del Ladro Ballerino immigrato

Si tratta del ballerino e comico Huon Archer, ora noto come Almighty Archer ma un tempo noto come dre_da_dancer, profilo ora chiuso e sostituito dal profilo Almighty Archer.

“L’Onnipotente Archer”, traduzione letterale dell’attuale nickname dell’artista noto come dre_da_dancer basava la viralità dei suoi sketch su un misto tra la ragebait, mostrare un personaggio “cattivo” per galvanizzare i commenti del pubblico incline al linciaggio social e gli unethical life hack “Trucchetti politicamente scorretti” per ottenere quello che vuoi dalla vita.

Il trucchetto “politicamente scorretto” dei suoi due profili è derubare diverse persone di diverse etnie (il “trucchetto scorretto” per avere oggetti a poco costo) per poi lanciarsi in un balletto, creando un personaggio così morbosamente virale che in uno dei suoi video la “vittima” è una bambina e anziché derubarla il “Ladro Ballerino” si intrattiene con lei ed altri bambini insegnando loro i passi di danza dell’improbabile e buffo supercattivo interpretato nei suoi sketch, creando quindi proseliti e allievi come un moderno Lupin III.

Già a Febbraio, quando Archer non usava ancora il suo attuale nickname (probabilmente il cambio si deve al fatto di poter monetizzare più facilmente il suo personaggio con un nome personale che non rifacendosi a quello del Rapper Dr. Dre, coi problemi di diritti d’autore e marketing che questo crea) fu scambiato per un immigrato delle “metro occidentali”.

Cosa che è successa di nuovo, ma ora è un “immigato senza empatia a cui le donne la danno volentieri” (cit).

La teoria incel

Il post si mescola infatti alla teoria incel, una nociva e pericolosa teoria del complotto che deve il suo nome alle parole “Involuntary Celibate”, un gruppo di uomini (nato originariamente da una donna, ora esclusivamente maschile) seriamente convinti di non riuscire ad avere rapporti sessuali per colpa delle donne.

Un coacervo di bizzarre credenze spesso sfociate nella misoginia, anche violenta, come nel caso del “Retribution Day” di Alex Minassian, “supremo Incel” che organizzò una strage come vendetta per essere stato ignorato dal gentilsesso nonostante essere un “gentiluomo” e per punire i “Chad” e le “Stacy”.

Sostanzialmente, la teoria Incel prevede che i bei ragazzi socialmente accettati (i “Chad” o “Normie”, da “normali” o semplicemente usando un nome steoreotipicamente associato ai bellocci delle commedie romantiche) sottraggano ai ragazzi “bruttini” la possibilità di far sesso, e le belle ragazze (anche in questo caso il nome ha la stessa origine) siano colpevoli di preferire i primi a loro.

Nell’allucinato mondo Incel la società moderna è il nemico: prima del ’68 sostanzialmente secondo le teorie Incel la donna era “giustamente” (le virgolette in questo caso sono un obbligo) oppressa da una società che ne minava l’indipendenza economica e sociale e quindi costrette a matrimoni infelici e senza via di uscita (anche ove il divorzio fosse stato previsto, la violenza economica e l’assenza di sensibilità contro femminicidio e violenza familiare avrebbero fatto il resto) che, secondo la “dottrina Incel” avrebbero consentito anche al più “sfigato” di loro di fare sesso almeno una volta nella vita e avere l’apparenza di una vita sociale “normale”.

Nel gorgo Incel spesso entrano in scena temi apertamente xenofobi (stranieri come il “Ladro Ballerino” vengono percepiti dall’Incel come più prestanti e seducenti di loro, quindi oggetto di odio diretto e di odio riflesso verso le donne accusate di preferirlo a loro) e veri e propri indotti di improbabili “maestri” pronti a vendere “Poveri Celibi controvoglia” ancora meno probabili (e dannosi) “Trucchi segreti per migliorare il fisico” (spesso costosi, ridicoli, dannosi, sfiguranti o tutte le cose assieme consigli di bellezza) e “Segreti da Pickup Artist”, corsi a pagamento per “sedurre le donne” gestiti da “artisti del rimorchio” pronti a ottenere enormi somme di danaro dagli Incel per insegnargli a comportarsi come i “Pappagalli” delle commedie sboccacciate all’Italiana degli anni ’60 con risultati tra il risibile, il grottesco e la promozione della misoginia.

Tutto materiale che rende il “Ladro Ballerino” un simbolo di tutto quello che nella teoria del complotto Incel rende il “Maschio Bianco Occidentale” inabile al coito: sostanzialmente l’Incel crede che la società moderna abbia “aumentato la competizione”, rendendo le donne libere di scegliere, consentendo ad altre persone di circolare liberamente e che se in passato si poteva essere un “perdente brutto, violento e cattivo” e usare la società stessa come strumento per costringere una donna alla sottomissione sociale e sessuale, oggi il progresso rischia di cancellare gli Incel stessi.

Ma che dimostra anche per Huon Archer si applica il “una risata vi seppellirà”.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

