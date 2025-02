Questo video non raffigura un ladro in metropolitana, ma una gag

Ci segnalano i nostri contatti un post X che mostra un ladro in metropolitana, un uomo di colore invero vestito in modo assai stereotipato che ruba delle pesanti cuffie da una donna bianca e fugge via ballando, mentre il commentatore dichiara che “non ci si può addormentare in metropolitana”.

Non è ovviamente la cronaca di un furto, che difficilmente sarebbe ripreso e seguito da un balletto, ma un bizzarro esperimento sociale, ovvero la gag virale di un influencer in cerca di visualizzazioni facili.

Questo video non raffigura un ladro in metropolitana, ma una gag

Abbiamo già visto in passato, ed è oggetto di articoli specialistici, come uno dei mezzi più facili per ottenere viralità è inscenare gag in cui mostri un personaggio “cattivo”.

L’esempio che facemmo è quello di un content creator su TikTok che spese mesi a creare un personaggio benevolo e dolce, un aspirante uomo di famiglia, tutore del fratellastro minore che, essendo entrambi ridotti in povertà, si impegnava a trovare un lavoro ed una casa ragguardando gli spettatori dei suoi successi come genitore adottivo.

Mesi che portarono a risultati assai modesti, ribaltati quando il creator creò invece un secondo personaggio, un neosposo ricchissimo quanto arrogante, volgare e borioso, pronto ad imporre agli invitati una esosa “tassa” per il “privilegio” di assistere alle sue nozze faraoniche.

In questo caso abbiamo un influencer che gioca a “fare il cattivo”: “dre_da_dancer” ha una intera rubrica dedicata a “life hack per ottenere cose gratis” in cui lui ed un attore impersonano rispettivamente un ladro impertinente ed una vittima sorpresa per poi lanciarsi in uno stravagante balletto.

In non tutti i video il derubato è una persona ariana, in ogni video il derubato è di etnie diverse, e il cambio degli attori si rende necessario perché, come nel video indicato, i commenti tendono a lamentarsi qualora l’attore che interpreta il derubato sia apparso più di tot volte.

Lo scopo è ovviamente attirare i commenti dello spettatore convinto di aver trovato “un cattivo da castigare”, che quindi ingannerà l’algoritmo rendendo l’influencer particolarmente virale.

Il costo di avere diversi attori intepretare il derubato viene quindi compensato dal ricavo netto in visiblità e viralità, che si traduce in ricavo netto in soldi sonanti.

Conclusione

Il video che “raffigura un ladro in metropolitana” è un caso di ragebait, un influencer che interpreta nei suoi corti un arrogante “ladro ballerino”, personaggio odioso e pronto a ottenere click.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.