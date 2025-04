Ci segnalano i nostri contatti un post TikTok dove si parla di cinque milioni per le esequie del Papa stanziati dal Governo, anzi di “cinque giorni di lutto e cinque milioni stanziati per le esecue (sic!!!)” del Papa, con tanto di foto della Premier Giorgia Meloni montata sulla voce del rapper “Posaman”.

Il montaggio ovviamente ripete incessamente la stessa ingiuria a sfondo sessuale (“tro*a”) in un loop che, come prevedibile, galvanizza nei commentatori di peggiori istinti.

Nel ricordare a tutti le responsabilità e il fatto che, a tutti gli effetti, gli insulti sessisti sono una intollerabile forma di violenza sulle donne (e non lo diciamo noi, ma il Tribunale di Torino, tra l’altro…) vi ricordiamo anche cosa sia il concetto di Ragebait.

Ovvero post avvelenati fatti per suscitare condivisioni e rabbia in modo che il social di riferimento premi non la qualità, ma la quantità delle interazioni.

Il ragebait dei cinque milioni per le esequie del Papa stanziati dal Governo (con tanto di errore grammaticale)

L’unica cosa completamente vera del post è che effettivamente sono stati varati cinque giorni di Lutto Nazionale, ma essi non significano interruzione delle attività.

Non è la prima volta che l’Italia osserva un lutto nazionale per la scomparsa di un Pontefice. Come ci ricorda Euronews, ciò era già accaduto in occasione della morte di Pio XII nel 1958, di Giovanni XXIII nel 1963, di Paolo VI nel 1978 e di Giovanni Paolo II nel 2005.

In tempi più recenti, il Governo ha proclamato il lutto anche per il terremoto dell’Aquila nel 2009, per le vittime del crollo del Ponte Morandi nel 2018 e, più recentemente, per la morte di Silvio Berlusconi nel 200e0

Il lutto nazionale comporta quindi un minuto di silenzio nelle scuole e la possibilità per enti pubblici e privati di indire momenti di raccoglimento. Le bandiere al di fuori degli edifici saranno quindi esposte a mezz’asta, quelle intere con fasce nere “a cravatta”. E questo è quanto.

Per quanto attiene i presunti fondi per le “esecue”, si parla invece delle prime somme stanziate per venire incontro all’emergenza che la fiumana di pellegrini in una Roma già messa a dura prova dall’anno Giublilare si troverà ad affrontare nell’assurda e imprevedibile convergenza di Anno Santo, funerali del Papa e Conclave imminente, evento suo malgrado anche turistico che coinvolgerà tutto l’apparato dell’accoglienza dai trasporti alla sicurezza.

Il buttarlo tutto in caciara, insulti sessisti alla Premier e volgarità assortite è solo Ragebait: cercare di ottenere reazioni di pancia che portano al click.

