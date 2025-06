Clickbait: dicesi clickbait un articolo, come la storia del mare più letale al mondo in Italia che ha un titolo esasperato, spaventoso e che ti costringe a leggere un intero articolo prima di aver provato paura per nulla.

Come in questo caso: non esiste alcun mare che ti riempie di metatastasi.

Il mare più letale al mondo in Italia esiste solo nelle clickbait

La struttura è la stessa che abbiamo visto in diversi articoli simili, curiosamente dello stesso gruppo editoriale. Un titolo caricato ed un sottopancia non meno spaventoso annunciano la tragedia da cui salvarsi, in questo “un mare italiano che ti riempie di metastasi” come in un sorta di assurdo film dell’orrore.

L’articolo la tira in lungo per parole e parole, creando l’illusione di un contenuto di elevato pregio e riportando tutte le parole chiave dell’estate (tecnica nota come il SEO Stuffing) e solo alla fine viene rivelata la “verità celata”.

No, non è che si parla di mari letali, ma alla fine viene rivelato che non usare la crema solare aumenta il rischio di melanomi.

Cosa che sapevamo tutti, ma francamente, nessuno avrebbe mai cliccato terrorizzato per così poco, ma tirare fuori dal cilindro “il mare pieno di metastasi” è un modo perfetto per avere l’attenzione e i click di tutti.

