Il fotoromanzo social di Alessandro Bastoni e la cameriera Lily è una storiella che si incunea in un preciso filone, a tratti generato dall’AI, a tratti, come in questo caso, ottenuto raccogliendo immagini random da Internet.

Si tratta del filone appunto del “Fotoromanzo social”, storielle di buoni sentimenti con tanto di “reperti fotografici” che illustrano un personaggio famoso compiere azioni di grande generosità ignote a tutti tranne alla pagina che le diffonde alla ricerca like facili.

Ignote, ovviamente, perché inesistenti.

Il fotoromanzo social di Alessandro Bastoni e la cameriera Lily

Secondo la storia in questione “in un piccolo ristorante di Milano” Alessandro Bastoni avrebbe incontrato la cameriera Lily (nome poco milanese, ma simil storie vengono generate con AI o ricopiate da “fotoromanzi” americani, come nel caso di una simile storia in cui Djokovic incontra il “bidello Serbo John”) per darle una mancia di 900 dollari in ricompensa della sua gentilezza.

Ora: lo scontrino è evidentemente uno scontrino americano, col prezzo in dollari e l’indicazione della mancia computata a parte, in quanto negli USA non solo la mancia è una parte onnipresente del reddito dei camerieri, ma spesso è l’unica parte di reddito realmente disponibile che essi, per legge, ottengono.

E la controprova deriva dal fatto che lo scontrino in lingua inglese appare in un articolo del 2016 del portale Grub Street dove si narra di una anonima donatorice che lascia una mancia da 900 alla “cameriera incinta Sarah Clark di Phoenix, Arizona”.

Ovviamente Milano non è una ridente città dell’Arizona e il calciatore Alessandro Bastoni non ha cambiato sesso negli ultimi anni per diventare una anonima donatrice e pagare in dollari in un pub di Milano che poi si sposta a Phoenix.

Infine, il linguaggio ripetuto e meccanico viene confermato da Smodin, uno dei tool di analisi meno inclini ai falsi positivi, come un contenuto al 100% artificiale.

Mentre in storie come la citata storia di Djokovic e il bidello John, Sinner che compra tutti i campi della “Val Bang” e Il Volo ed Eminem che organizzano pubblici onori e funerali solenni per la morte di Charlie Kirk le foto sono integralmente prodotte con AI, in questo caso l’autore ha deciso per una narrazione “vecchia scuola” usando foto rubacchiate dalla Rete.

