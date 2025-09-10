Ci segnalano i nostri contatti la solita lacrimosa storia di Jannik Sinner che compra i campi da tennis della Val Bang, ridente località dove “da ragazzo si allenava con una racchetta rotta” allo scopo di restituire la citata Val Bang ai giovani derelitti ed alla comunità per allenare i campioni del domani.

C’è un solo piccolo problema: non esiste alcuna Val Bang.

Si tratta di una fake news generata con l’intelligenza artificiale secondo la struttura del “fotoromanzo social”.

Il fotoromanzo social di Jannik Sinner che compra i campi da tennis della Val Bang

Nella struttura del “fotoromanzo social” viene sempre raffigurato un personaggio positivo della cronaca che compie azioni nobili e pure degne in un moderno Libro Cuore.

Abbiamo già visto “fotoromanzi” con Sinner che ricompra la casa di infanzia alla povera madre bisognosa (ovviamente la madre di Sinner non è una povera bisognosa priva di casa e non è stata ricomprata alcuna casa di infanzia) e che “aiuta i veterani” mentre il collega Djokovic corre in Serbia a ricoprire di soldi e agi il “bidello John” (nome ovviamente che di serbo ha poco…) costretto a lavorare senza sosta nonostante l’età avanzata per curare la povera moglie malata.

Storielle illustrate dall’AI, e spesso vomitate dall’AI in fretta e furia per riempire pagine, come sembrerebbe confermare sia il linguaggio stentato e ripetitivo usato che l’analisi di Smodin, strumento di analisi testuale che abbiamo riscontrato avere meno falsi positivi di altri.

Unito al fatto che anche le uniche due foto della inesistente “Val Bang” sono un prodotto dell’Intelligenza artificiale (Stable Diffusion) possiamo archiviare il tutto come l’ennesimo fotoromanzo social.

