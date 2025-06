La storia di Sinner che aiuta i veterani è un caso di slop, contenuti a basso costo creati a tavolino per suscitare viralità.

La ricetta è semplice: si creano una serie di immagini con AI e si imbastisce un storia canovaccio coi personaggi del momento, come la storia di Sinner che aiuta i veterani.

La storia di Sinner che aiuta i veterani è un caso di slop

La storia fa da parallelo a quella di Djokovic che aiuta il “bidello John” e quella di Sinner che compra la casa di famiglia per farne dono alla vecchia madre.

Storie improbabili create intorno ad immagini ancora meno probabili (Sinner in queste immagini sembra fortemente strabico quando non deforme fisicmente…) create con AI e pubblicate con storielle strappalacrime per ottennere la viralità, peraltro ricolme di errori fattuali anche gravi.

Il “montepremi di Sinner” è infatti stato artificiosamente gonfiato per dare impatto alla storia, e se le due fotto del campione incline a firmare bizzarri documenti con firme dal sapore vintage sono il prodotto di Stable Diffusion, sistema di creazione foto, i “poveri beneficati” provengono da un articolo di una testata americana del 2018.

Lo scopo è sempre lo stesso: presentare storie virali di VIP allo scopo di suscitare discussioni in un algoritmo che premia la quantità sulla qualità.

