Il fotoromanzo AI dell’infermiera Clara Thompson ad Omaha Beach è l’ennesima fake news del genere fotoromanzo social, una variante dell0 slop AI.

Storielle imbastite con l’intelligenza artificiale, minima spesa con la massima resa, spesso assurdamente smielate, in ogni caso di impatto.

Ovviamente, in questo caso non esiste nessuna infermiera Clara Thompson

Il fotoromanzo AI dell’infermiera Clara Thompson ad Omaha Beach

L’immagine è infatti creata con Midjourney, mezzo per la creazione di immagini con AI, identificato da SightEngine e manualmente identificabile da una serie di dettagli, come le dita tentacolari del personaggio femminile (errore di generazione tipico) e la presenza di fucili sulle tombe che sembrano sciogliersi al Sole.

Ovviamente anche il testo delle lapidi sembra alquanto bizzarro: le AI interpretano infatti le lettere come parte dell’immagine.

Altrettanto ovviamente non esiste traccia di sepolture improvvisate, della Thompson e del suo taccuino: la AI ha inoltre reinterpretato in modo arbitrario la giacca indossata dalle infermiere statunitensi, aggiungendo dettagli evidentemente spuri (la forma del cappello, la gonna, il colletto difforme).

Il risultato è un fotoromanzo social, come la storia dei due gemelli Tom e Jack separati alla nascita o le storie su Sinner benefattore e altri personaggi intenti a compiere gesti di grande viralità, come “Noah la moglie del soldato”, donna israeliana che avrebbe sposato un soldato dell’IDF morente dopo essere stato ferito a Gaza per coronare il suo ultimo desiderio.

