L’immagine della Coca Cola satanica diffusa inizialmente su vari social in lingua iberica e poi arrivata in Italia è un prodotto con AI. Ovviamente, e fa parte del ricchissimo filone “slop”, ovvero creazioni a basso costo e basso impegno generate con l’intelligenza artificiale.

Ma fa anche parte di quel filone per cui per i complottisti chiunque gli dia torto debba essere un satanista. O un pedofilo, quelle sono le accuse più gettonate in quanto infamanti.

L’immagine della Coca Cola satanica fatta con AI e l’ossessione del complottismo

Analizzando l’immagine col tool Maybe’s AI Art Detector scopriamo un 63% di artificialità col resto di umano, dato probabilmente dalla forma della lattina, dall’uniformità del colore di sfondo e dal logo centrale.

Il resto della lattina presenta però a ben vedere le deformità tipiche delle AI, che riescono a copiare un logo quasi perfettamente (il marchio Coca Cola nel mezzo), ma non a ridisegnarlo.

Noterete infatti che il “pentacolo” nel centro in realtà non ha cinque ma sei punte, la scritta “Coca Cola” sul fondo della lattina è deforme a destra e a sinistra diventa “Coca Coldeo” (le AI generano il testo come se fosse parte dell’immagine, ricreando il “pittogramma” e non il loto testuale), i codici a barre riportati sulla lattina sono sbagliati, confusi e illeggibili su una lattina altrimenti disegnata in video alta qualità e c’è dell’altro.

I “loghi esoterici” sono parimenti sbagliati, le scritte superiori errate e il pentacolo con satanello in cima diventa una specie di ragnatela deforme e confusa perché la prospettiva ha di fatto confuso l’attività dell’AI.

Si tratta quindi di una evidente creazione virtuale, che unisce il filone del “Satanismo random” allo “slop”, le immagini a basso costo fatte con l’AI.

A parte il fatto che se ogni stella a cinque punte del mondo fosse statanica, il Capitan America cinematografico sarebbe il capo di tutti i satanisti.

