Il cartellone elettronico in memoria di Alex Pretti a Times Square è un prodotto dell’AI: così si chiude un brevissimo fact checking di una segnalazione inoltrataci recentemente.

Il video mostra infatti un tabellone elettronico con Alex Pretti, vittima di una sparatoria col coinvolgimento degli agenti dell’ICE, la “polizia/milizia anti-immigrazione” potenziata sotto Trump, accusato di detenere una pistola che era regolarmente custodita nella fondina ed era di possesso legale.

Ed è creato con Sora, nel diluvio di immagini e video AI creati con la nuova generazione del sistema di creazione video.

Il video è volutamente ricaricato dalle diverse fonti presenti su X, Facebook, Threads e Instagram, che l’hanno diffuso in qualità SD (360p, leggermente ma di poco superiore a quella di una vecchia TV a tubo catodico per capirci) in modo da confondere i sistemi di valutazione automatica delle immagini digitali.

Anche così SightEngine conferma un fortissimo sospetto di creazione con AI, confermato da una serie di dettagli.

Nei giorni immediatamente successivi alla morte di Pretti ed ancora adesso New York è attanagliata da una forte nevicata, con una attuale temperatura, al momento in cui scriviamo questo articolo, di circa meno sedici gradi Centigradi.

Il video, pubblicato il 26 gennaio nel pieno della nevicata, presenta una New York assolata, libera dalla neve e colpita da un Sole battente e luminosissimo, in quanto evidentemente l’immagine di Pretti è stata inserita su un video stock ambientato in climi primaverili o estivi.

Video stock che i colleghi di AFP hanno individuato nella galleria di Aisle by ZMI -Event Architects, studio di grafica AI operativo a Londra e Dubai che ha creato originariamente detto video come “dimostrazione” di cosa la tecnologia AI possa fare per arricchire grandi eventi, come feste, manifestazioni e matrimoni pubblici, visibile cliccando qui.

Tutto questo conferma che si tratta di un video creato con AI, con l’apposito scopo di cavalcare la viralità di un evento di inaudita gravità.

