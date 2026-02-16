Il bizzarro incidente durante le gare di Curling a Milano-Cortina è un prodotto dell’AI: parliamo di un breve video virale dove si vedono due squadre (non identificabili a causa degli errori dell’AI) che si confrontano.

All’improvviso uno dei giocatori si sfracella sulle bocce rovinosamente bloccando la partita e venendo soccorso dalle autorità.

Il video è integralmente creato con AI.

I segni ci sono tutti: lo stadio non corrisponde ad esempio, e la barratura dello stesso, che nello stadio reale contiene simboli olimpici in questo video contiene caratteri privi di senso e presunti sponsor dal nome distorto, in quanto le AI non sono ancora in grado di visualizzare testi convincenti.

Allo stesso modo, le divise dei giocatori presentano una serie di scritte anomale, e i soccorritori si presentano con mazze da curling deformi in mano senza alcun motivo apparente.

Se non il fatto che la AI usata ha “allucinato” il concetto per cui chiunque entri in un campo da curling debba avere obbligatoriamente una mazza.

Si tratta di un caso di AI Slop, un filone di contenuti creati con AI a basso costo per ottenere facile viralità reso ancora più tenace dall’esistenza di nuovi motori di creazione per video virali.

