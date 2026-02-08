Perché la manutenzione delle piste su ghiaccio è importante

Ci segnalano i nostri contatti un video della Gialappa’s Band, un video ovviamente ironico, con un uomo che sul tema di Billy Jean di Michael Jackson spruzza acqua su un campo da pattinaggio a Milano-Cortina 2026

Il gesto, per quanto possa sembrare buffo o banale, è essenziale.

La preparazione delle piste per sport su ghiaccio è essenziale. La parte iniziale prevede la creazione di multipli strati di ghiaccio, ripassati con un apposito macchinario (il “rasaghiaccio” o “Zamboni” dal nome di uno dei principali produttori) per mantenerli a livello, finché non arriva il momento della barratura, ovvero la rifinitura finale con la verniciatura di loghi, linee e immagini.

La preparazione per Milano-Cortina è stata una vera e propria lotta contro il tempo che ha creato strutture così lisce da “dare l’impressione di pattinare su un lago gelato” (parola della nazionale Francese).

Semplicemente gettare acqua, gelare e rasare darebbe risultati irregolari e imperfetti, per cui agire per strati è l’unica modalità corretta.

E non solo: il solo fatto di usare le strutture danneggia gli strati superficiali del ghiaccio, e per evitare di avere una superficie bozzuta, irregolare e che danneggi l’effetto ottenuto non basta ripetere rasatura e barratura.

Le due operazioni devono essere precedute, come abbiamo visto nel filmato pubblicato ironicamente dalla Gialappa’s, dal passaggio manuale di più spruzzate sottili di acqua che ricostruiscano uno strato superficiale, riempiano i solchi e i graffi causati da pattini e interazione umana per poi ripetere rasatura e barratura fino a necessità.

