Negli USA travagliati dalle tensioni sociali dopo la morte di due cittadini americani per colpa delle azioni dell’ICE, la “Milizia anti-immigrazione” dell’America Trumpiana si aggira un bizzarro complotto.

Niente poco di meno che il mitologico Leviatano, creatura biblica che secondo i fondamentalisti religiosi raffigura il Male e il Peccato ma secondo una raffinata teoria giuridica del filosofo Hobbes raffigura “lo Stato come dovrebbe essere”, un ente investito di grande potere che ti ordina di non esercitare la forza in modo arbitrario promettendo di usarla lui stesso in modo corretto.

La seconda è l’accezione che evidentemente si sta perdendo in America, la prima parte di una sciroccata teoria del Complotto Social.

Il bizzarro complotto del Leviatano, il mostro marino che assedia gli USA

Secondo la teoria del complotto da TikTok infatti uragani e terremoti non sarebbero più causati da cose “banali” come HAARP, le scie chimiche o le Power Ships, ma dal simpatico mostro biblico che vaga felice per le coste causando guai.

Corollario della teoria è che la forte ondata di maltempo che sta assediando gli USA non sarebbe naturale, ma farebbe parte dei piani di Trump per sconfiggere il Leviatano rallentandolo o congelandolo.

Ovviamente secondo la nuova cosmogonia di TikTok è facile riconoscere il Leviatano: sarebbe fatto “a forma di Godzilla”, però femmina perché Dio non vuole che si accoppi (ignorando evidentemente come in Jurassic Park la stessa idea non è andata affatto a buon fine…)

Non è peraltro la prima apparizione del mitico Leviatanno: una serie di video di riprese satellitari sono state variamente reintrepretate usando la pareidolia (la capacità umana di vedere volti e figure in nuvole e oggetti inanimati) per reinquadrare ricostruzioni 3D di isole, correnti oceaniche e nuvole cercando di discernere il musetto Godzilloide della bizzarra creatura.

Creatura protagonista di una pazza estate nel 2024 passata alla caccia di misteriosi draghi responsabili del cambiamento climatico e dei terremoti.

Non è la prima volta che il fondamentalismo cristiano più becero arriva su TikTok: pochi mesi fa il noto social ci aveva comunicato come Gesù Cristo in persona avesse annunciato l’Apocalisse sui Social per il 23 settembre, massimo il 24 se avesse fatto tardi.

Adesso scopriamo che gli è scappato il Leviatano: e che il Leviatano in questione è una Leviatana single e nubile.

Speriamo quindi Godzilla e il Kraken non si invaghiscano di lei creando una simpatica super-razza di bestioline che cagano scie chimiche.

