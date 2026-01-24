Il complotto della Powership che causa i nubifragi ha ora un nome: “Operazione Harry”

Ci segnalano i nostri contatti l’ennesimo post col complotto della Powership che causa i nubifragi, ora munito di un nome come tutti i complotti: “Operazione Harry”.

Si tratta di un complotto vecchio di anni, che periodicamente riciccia fuori, ma ora viene rinforzato dal “pensiero magico”. Come gli antichi stregoni convinti che dando un nome alle cose ad esse si dia potere ed esistenza, dando un nome ad una teoria del complotto ci si illude che sia vera.

Partiamo da un chiarissimo segnale che la bufala in questione è un bieco riciclo: secondo il post la Kaya Bey si troverebbe nel Mediterraneo a scatenare uragani in base a fenomeni fisici che, vedremo, non esistono.

In realtà cinque giorni fa si trovava nel porto di Anversa, in Belgio, mentre il riferimento alla sua presenza in Italia deriva da una precedente fake news dove la nave “In Italia” era la Karadeniz Irem Sultan. Usiamo le virgolette perché al momento della pubblicazione delle bufale era nella Repubblica Dominicana.

Un tratto caratteristico di entrambe le bufale è inventare apparizioni delle Powership dove non possono essere, quando è facile verificare dove esse sono.

Cosa è una Power Ship e cosa non fa

Una Power Ship è, come suggerisce il nome, una centrale elettrica installata a bordo di una nave.

Quindi, con l’imponente aspetto che ne deriva. Le prime Power Ship videro la loro applicazione negli anni ’30, per essere usate principalmente nel secondo conflitto mondiale.

Dalla Jacona degli anni ’30, a vapore, fino alla Sturgis degli anni ’60 alimentata da energia nucleare, le Power Ship sono diventante vere e proprie centrali elettriche galleggianti, in grado quindi di alimentare vaste aree ovunque vi sia necessità di corrente, per disastri naturali che compromettono le linee elettriche primarie (come nel caso evidente di Valencia) o dove le condizioni politiche, economiche e tecniche non lo consentano, come nei paesi emergenti.

Un esempio è la flotta di Karadeniz Powership, ditta turca che mantiene una flotta stabile di Power Ship per uso assistenziale ed emergenziale, diventando quindi oggetto di ogni teoria del complotto.

In tutto il mondo ci sono circa 75 Power Ship operative.

Quanto ad HAARP ne abbiamo parlato già in passato, descrivendo come nel mondo del complottismo una innocua installazione di ricerca sia diventata un “Grande Satana”, spesso collegata alla teoria cospirativa delle Scie Chimiche, in grado di generare effetti da fantascienza.

Ovviamente le “strutture sul ponte” sono, semplicemente, una centrale elettrica mobile, e dichiarare che esse possano “scaricare energia per causare uragani” ha senso come dichiarare che agitando un Power Bank sul tetto si posssa scatenare una piccola nube temporalizia.

Non ha senso logico.

