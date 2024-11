Ci segnalano i nostri contatti un video su TikTok che raffigura la fake news riciclata della Powership che causa il nubifragio a Catania. Il video è composto nel solito metodo emotivo e acchiappaclick.

Due foto, la foto di una powership e la foto del recente nubifragio in Sicilia mentre, su una emotiva musica al piano una voce maschile ripete che la realtà fa schifo e bisogna credere nei sogni.

La composizione è un palese tentativo di riprodurre in Italia la fake news diffusa durante l’alluvione a Valencia: quella secondo cui le elite mondialistiche che dominano il mondo, chiamate nel complotto “I Poteri Forti” avrebbero mandato una nave potenziata con la “tecnologia di HAARP” con l’apposito scopo di causare un disastro naturale.

Ovviamente una teoria del complotto.

Cosa sia una Power Ship e cosa sia la ditta Karadeniz l’abbiamo discusso in un precedente articolo. Vi rimandiamo allo stesso per la storia di queste meraviglie della tecnica: qui vi ricordiamo che una Power Ship è, come suggerisce il nome, una centrale elettrica installata a bordo di una nave e che Karadeniz Powership è ditta turca che mantiene una flotta stabile di Power Ship per uso assistenziale ed emergenziale.

Primo elemento utile è che alla data di oggi 14.11.2024, ore 14:20 la Karadeniz Irem Sultan si trovava sulla costa della Repubblica Dominicana, come parte di un progetto triennale e secondo Marine Radar effettivamente è nei Caraibi almeno dal 2023.

Possiamo quindi considerare un’eventualità remota e improbabile, se non direttamente impossibile che gli ignoti “agenti mondialisti” che avrebbero mandato la “nave HAARP” in Sicilia siano riusciti in pochi giorni a spostare una nave dalla velocità di crociera dai 5 ai 12 nodi marini, praticamente 6-7km/h massimo dai Caraibi al Mediterraneo andata e ritorno ingannando i trasponder di bordo e/o tutte le autorità navali del mondo allo scopo di scatenare un’alluvione.

Cosa che non sarebbe neppure possibile: come abbiamo discusso precedentemente, HAARP non “una tecnologia”, ma un centro di ricerca situato in Alaska, una installazione civile e militare disponibile per studi scientifici sulle qualità dell’atmosfera senza alcuna possibilità di scatenare uragani, maremoti, alluvioni e terremoti come dichiarato dalle teorie del complotto.

Ammesso quindi in qualche modo si sia riusciti a concentrare un intero centro di ricerca su una nave battente bandiera Liberiana ormeggiata al largo della Repubblica Dominicana e che si sia riusciti in qualche modo a trasportarla dai Caraibi al Mediterraneo in poche ore, una Power ship non può generare alluvioni.

Al massimo energia elettrica.

