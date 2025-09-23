Dei trend di TikTok ne abbiamo già parlato e di come spesso non siano esattamente approvabili. L’ultimo? Secondo questo l’Apocalisse Evangelica è prevista in queste ore. Nel momento in cui vi scriviamo, al massimo domani se il buon Dio farà ritardo.

L’ultima Challenge Virale è quindi prepararsi ad ascendere al Cielo lasciando consigli per coloro che fossero stati lasciati indietro da quest’ultima, estrema, challenge biblico-virale.

Il nuovo trend di TikTok: Apocalisse prevista per il 23 Settembre, massimo 24

Nasce tutto da un Pastore Sudafricano, convinto già tre mesi fa che l’Apocalisse sarebbe arrivata a fine Settembre, parola di Gesù che gli avrebbe personalmente parlato.

Quello che né Gesù né il predicatore avrebbero mai previsto era che sarebbero diventati oggetto di una challenge virale su TikTok.

In queste ore il ChristianTikTok ha infatti viralizzato l’hashtag Rapture, ovvero l’Ascensione dei Fedeli, fornendo consigli non scontati.

Scopriamo infatti che in Paradiso è severamente vietato l’uso degli Smartphone, quindi i fedeli dovranno sbloccarli e lasciarli accesi per i pagani, gli infedeli e coloro lasciati indietro che potranno farsi una cultura di TikTok.

Altri consigli prevedono riempire la casa di Bibbie e lettere per gli infedeli sicché essi possano pentirsi, gente convinta di dover portare messaggi dagli Ascesi e divertenti sketch in cui Padre, Figlio e Spirito Santo comiciano a litigare per capire chi dei tre ha invitato un branco di utenti di TikTok a campeggiargli in casa.

Non sappiamo (ironia) se in queste ore chi di voi ha TikTok potrà ascendere: in ogni caso ricordate che in Paradiso non c’è Internet.

Parola di TikTok.

