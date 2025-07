I 2500 euro di multa per l’alimento probito sono solo terrorbait, clickbait applicata allo spaventare il letore per indurlo a cliccare e condividere. Parliamo ovviamente del solito articolo del solito circuito dedicato alla diffusione di simili “notizie”

Notizie ingenuamente ragebait, legate al concetto di SEO Stuffing: bufale e clickbait farcite delle parole chiave del momento.

I 2500 euro di multa per l’alimento probito sono solo terrorbait

Vi spoileriamo l’articolo: dopo un lungo e confuso muro di testo, volutamente ripetitivo per dare al lettore l’illusione di un contenuto ricco, quindi di pregio, nonché riconosciuto dai motori di ricerca come degno di apparire nella categoria “notizie” vi viene rivelato che in Arabia Saudita sarebbe meglio non girare con panini alla porchetta o maiale in macchina.

Eggrazie: siccome non è possibile portare in valigia dall’aereoporto materiale pornografico (inclusi cataloghi di moda come Postalmarket…), alcol e carne di suino diventa assai improbabile trovare un porchettaro in un posto dove la carne di maiale è proibita.

Ma il senso dell’articolo era eccitare la fantasia del lettore inventando immaginari “abusi made in Italy”.

