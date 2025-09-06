Giorgia Meloni, Elon Musk, Marco Travaglio e l’attacco dei cloni

L’attacco dei cloni non è solo il titolo di un famoso film della saga di Star Wars, ma una delle tecniche di manipolazione digitale più comuni sul web.

Ha fatto la sua comparsa una landing page all’apparenza del Corriere della Sera, su cui è possibile leggere di una mirabolante disavventura con protagonisti Giorgia Meloni, Elon Musk e Marco Travaglio durante una puntata di DiMartedì:

In realtà la pagina web non è del Corriere della Sera e non è navigabile, con ogni pulsante cliccabile che punta ad un sito – all’apparenza – di trading ed investimenti online.

La conferma che non sia una pagina del Corriere della Sera possiamo trovarla osservando l’URL del sito, che anziché essere www.corriere.it è:

Tra l’altro, il furbo autore della pagina-copia ha dimenticato di eliminare il proprio nome e cognome dalla stringa di ricerca…”hacker” sbadati.

Proseguiamo nella lettura che, nonostante tutto, si rivela essere estremamente appassionante:

Ed è in questo momento che spunta, per la prima volta, il link alla presunta piattaforma di trading online:

Se non si trattasse di una storia inventata sarebbe veramente lo scoop del secolo, ma purtroppo, nonostante le finte recensioni a fine pagina (che riportiamo di seguito), non possiamo che distruggere i vostri sogni di gloria e ricchezza rivelandovi che – ahimè – sia tutto finto.

La puntata di DiMartedì, semplicemente non è mai esistita.

Per verificarlo basta dare un’occhiata alla programmazione di La7, che ci conferma che la nuova stagione non sia ancora partita al momento della pubblicazione dell’articolo:

<–Nuova stagione dal 16 Settembre.

–> Articolo del 4 Settembre;

Temo che dovrete sperimentare dei metodi alternativi per diventare ricchissimi in poco tempo.

Ovviamente, non è la prima volta che vedete questo tipo di truffe: non sarà l’ultima temiamo.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

