Ci segnalano i nostri contatti un articolo per cui le calamite possono danneggiare un frigo di nuova generazione. Avevamo già visto la fake news per cui le calamite possono rendere in qualche modo i cibi cancerogeni, informazione del tutto falsa.

Questa volta possiamo parlare di allarmismo: infatti l’oggetto dell’articolo è la teoria che le calamite possono danneggiare i frigoriferi di nuova generazione, danneggiando le componenti “smart”, sovente un vero e proprio computer o quantomeno il touchscreen.

Davvero le calamite possono danneggiare un frigo di nuova generazione?

La risposta è che a meno che non sia il manuale stesso del vostro frigorifero a sconsigliare l’adesione di calamite decorative, non dovreste avere problemi di sorta.

Un touchscreen da frigorifero è infatti solitamente di tipo capacitivo, quindi funzionante non mediante campi magnetici, ma mediante la variazione di capacità dielettrica tipica dei condensatori sul vetro, quindi non influenzato dalle calamite o dai campi magnetici da esse emanati, e un frigo smart non contiene altri elementi che possano essere danneggiati o alterati.

Gli articoli che parlano dei presunti danni da calamita non esibiscono fonti o prove della teoria, ma si limitano a precisare che “altri oggetti elettronici come gli smartphone e i computer smettono di funzionare”.

Ma in realtà una calamita non danneggia smartphone o computer, ma interferisce con alcuni sensori che ovviamente il frigorifero non ha.

Ad esempio poggiare un forte magnete sul cellulare può disturbarne la bussola, come poggiare un magnete sul coperchio di un portatile nel “punto giusto” può ingannare il sensore magnetico usato per segnalare la chiusura e quindi mandare il portatile in stop.

Per quanto attiene i computer fissi, col passaggio dalle memorie magnetiche a quelle allo stato solido, essi sono diventati meno sensibili al magnetismo. Un magnete può danneggiare un disco fisso a tecnologia magnetica, interferendo col magnetismo e col movimento del braccio di lettura/scrittura, ma non può interferire con una SSD, che sentirà gli effetti solo di campi magnetici di forte intensità per un tempo prolungato.

Tutto questo suggerisce che la media dei frigoriferi non soffrirà “danno da calamita”, ammesso che il frigorifero sia costruito di un materiale magnetico: alcuni sono, semplicemente, del tutto immuni alle calamite.

