Ci è stata segnalata una sexy professoressa dai vestiti inappropriati, la senzuale Camila Parker del Texas, con tanto di commenti allupati su X che chiedono a Grok di rivestirla o, a seconda dei casi, di svestirla.

Ottenendo così il deepnude di un deepfake, dato che tra le sue mille qualità la sensuale Camila Parker ha il non esistere. È quello che temevamo sarebbe accaduto sin dal momento in cui è cominciato il rollout delle nuove generazioni di AI: una serie di immagini e video di AI di difficile riconoscibilità per i non iniziati.

Camila Parker, la professoressa sexy virale sui social: una AI di difficile riconoscibilità

Camila Parker del Texas è un fantasma digitale: una donna bellissima e bionda dal sedere decisamente giunonico strizzato in minigonne sin troppo corte e strette, una professoressa bionda da commedia pecoreccia che “Ama il Golf e la birra e cerca marito”.

Ha anche un suo account Instagram che, inutile dirlo, serve come vetrina pubblicitaria per un account OnlyFans che accetta iscrizioni con sconti fino all’80%, che oseremmo definire “sconti da Replicanti”.

Camila Parker è infatti la versione del settore educazione della “sexy agente dell’ICE che spaventa gli uomini” di cui avevamo parlato, creata per lo stesso scopo. Immagini deepfake di donne bellissime quanto inesistenti vengono sparse su social in modo da attirare su account Instagram di scenette variamente pecoreccie e ammiccanti che contengono a loro volta link ad account OnlyFans con abbonamenti scontati.

Tutti intitolati a “Content Creator” digitali: moderni lenoni che anziché farsi papponi e “protettori” di prostitute diventano lenoni delle loro stesse creazioni virtuali, moderni Pigmalioni pronti a dar vita alle proprie Galatee per svenderle al miglior onanista.

Lenoni che giocano un gioco in cui il banco vince sempre: chi casca nella bufala si divide tra fan della Sexy Professoressa Camila e haters infervorati pronti a fare slutshaming di una donna che neppure esiste. I secondi, mediante ragebait, ovvero condivisioni rabbiose a cui affidare il loro slutshaming contribuiscono a rendere il personaggio virale così tutti gli altri pervengano al suo OnlyFans pagando l’obolo di tre dollari e rotti mensili scontati rispett ai nove dollari previsti.

Creazioni come abbiamo visto sempre più perfette: analizzando a campione foto e video di “Camila” ci siamo resi conto che SightEngine riesce a riconoscere solo parte delle sue foto.

In un campione di tre foto esaminate infatti Camila risulta “sicuramente AI”, “probabilmente AI al 60%” e “sicuramente non AI/AI all’1%” a seconda della foto esaminata, nonostante la media e l’uso di altri strumenti come ZeroGPT confermino che, al momento, la maggior parte delle foto sono identificate come AI senza dubbio

Anche così, se i suoi video riescono a mantenere consistenza interna, tra video e video alcune differenze tradiscono la natura: il colore di capelli e l’incarnato di Camila cambiano, in alcuni video il suo naso si fa più piccolo e arricciato ed appaiono delle lentiggini che le danno un aspetto più innocente e sbarazzino, in altri video le lentiggini spariscono dandole un’aria più matura e sensuale, forse per limiti della AI che non riesce (ancora) a ricreare lo stesso personaggio identico al 100% in ogni video, forse per sperimentazione del suo creatore che cerca di capire se una “bambola di bit” più sofisticata abbia più successo di una dall’aria più innocente o meno.

“Camila” non guarda mai direttamente in camera, ha ancora una voce priva di inflessioni e talora nei movimenti tradisce azioni meccaniche e ripetute, ma ammettiamolo, rispetto a deepfake di tre di anni fa, dove rilevavamo occhi strabici, orecchie deformi, mani pluridattile o a tentacoli, Camila è praticamente perfetta.

I profili OnlyFans di AI si stanno moltiplicando, dando luogo anche a fenomeni preoccupanti come la feticizzazione di disabilità, e sanzioni a X per aver consentito, mediante integrazione con Grok, di aumentare la facilità di creazione di DeepNude di donne e ragazze anche minorenni.

Sono questi problemi che la perfezione tecnica raggiunta dai modelli incrementa.

