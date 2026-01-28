Ancora deepfake porno della “agente dell’ICE che fa paura agli uomini”

Ricorderete la tragicomica ondata dei post clickbait con “la bella pastorella che non riceve abbastanza likes come Belen e la Ferragni”. La sua versione americana è l’agente dell’ICE, una thirst trap, ovvero “trappola per arrapati” creata con Veo, il sistema di generazione immagini

Video della sedicente “Copgir IPiper” (tentativo di scrivere “Copgirl Piper” senza incappare controlli di sicurezza), biondisssima e inesistente “agente ICE” che attira i maschietti social in odore di eccitazione sessuale e fantasie di manganello pronti a dedicarle commenti in cui alternano la loro possente voglia di sesso al desiderio di sparatorie e disordini negli USA.

Ancora deepfake della “agente dell’ICE che fa paura agli uomini”

Il profilo è l’astuta campagna promozionale di un profilo OnlyFans pieno di immagini erotiche malamente ricreate con Veo (i video) e Stable Diffusion (le immagini), coi tratti tipici dell’imperfetta perfezione delle AI attuali.

Uniformi che sembrano uscite da un set pornografico più che dall’ICE (ovviamente, dato il risultato preposto), sfondi sfocati con scene ripetitive, consistenza scarna tra i diversi video (nei quali “l’agente” tende a variare aspetto ogni volta) e qualche residua incertezza su volti e mani, punto debole dei sistemi di generazione attuali.

Il sistema è lo stesso che abbbiamo visto in Italia coi video della “poliziotta modella”, figura pornografica in AI dall’improponibile paio di shorts aderenti e con due smartwatch sproporzionati appesi ad entrambi i polsi.

In questo caso al friccicore erotico diretto ai Trumpiani duri e puri si unisce un certo Eros e Thanatos, rendendo oggetto di erotico feticismo una figura che rimanda a pagine luttuose della cronaca moderna.

Se nel video inizialmente esaminato la figura ricreata in AI, tragicomica riedizione dei “Replicanti per scopo sessuale” della saga di Blade Runner chiede ai virili elettori di iscriversi ad OnlyFans nella speranza di praticare sesso orale con lei, alcuni video sono ancora più sfacciati: in uno chiede direttamente al suo pubblico sovraeccitato di “votare Trump per ridurre gli immigrati”, nel quale la parola “Enforcement” diventa un assurdo “ENFSE” e il logo dell’Homeland Security glitcha sparendo dal continuum spaziotemporale (cosa di cui il pubblico di riferimento nei commenti sembra non accorgersi) ed uno in cui appare il presunto padre della pornopoliziotta, ovviamente un vecchio veterano pieno di medaglie che solo con un enorme sforzo di immaginazione potremmo ipotizzare grato di essere finito su Onlyfans.

Cosa che dice molto del genere di pubblico che vi cade.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

